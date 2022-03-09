'Pense em um lugar com tanta rapariga boa, vou comer mais de 20', diz prefeito

O prefeito de Itaituba Valmir Climaco (MDB), cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, localizada no sudoeste do Pará e alvo de garimpo ilegal, protagonizou mais uma polêmica nas redes. Desta vez, o gestor surgiu proferindo frases machistas durante um evento. Com um microfone nas mãos, ele disse: "pense em um lugar que tem tanta rapariga boa". Ele dá sequência ao discurso sexista declarando que "vai comer mais de 20", apontando para algumas mulheres que estão no local. A filmagem foi gravada no último sábado, 5, e viralizou nas redes.

O prefeito Valmir Climaco já se envolveu em outras polêmicas durante a reeleição, em 2020. Crédito: Divulgação

Em entrevista ao Estadão , o gestor não negou o que disse e alegou que as falas "não passavam de uma brincadeira". Sobre referenciar as mulheres como "raparigas boas", ele reiterou que tratava-se de um elogio. Segundo Climaco, o episódio aconteceu durante uma festa promovida pelo vereador da Câmara Municipal de Itaituba Felipe Marques (PSL). "Eu cheguei lá 2h da manhã, estava todo mundo bebo, a mulherada. Quem nunca tomou um porre na vida?", indaga.

Nas imagens, ele aparenta estar em uma área reservada da festa. De óculos escuros e visivelmente desinibido, ele é cercado por outros homens que aplaudem as frases que são disparadas sem qualquer constrangimento. "Eu tô aqui dizendo o seguinte, eu vou comer aquela, eu vou comer aquela". Em outro trecho do vídeo, ele aparece dançando e abrindo a camisa. Mais uma vez, a conduta do prefeito é ovacionada por parte do público.

O prefeito admitiu que a família dele, principalmente a mulher não apoiou o comportamento dele na ocasião. "A minha mulher não gostou, nem minha filha. Mas eu sou um homem de família. Não arranjei nenhuma mulher, não briguei. Eu estava bêbado, fazer o que?". A maneira encontrada pelo gestor para se retratar, conforme ele relatou, foi: gravar um áudio e mandar em aplicativos de mensagem para a população local. "Eu pedi desculpas".

ALVO DE HOLOFOTES

Durante as eleições municipais de 2020, o chefe do executivo municipal viralizou nas redes sociais após comemorar a reeleição. Na gravação, ele aparece bêbado, sem camisa e festejando com outras pessoas.