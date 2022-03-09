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Pará

'Pense em um lugar com tanta rapariga boa, vou comer mais de 20', diz prefeito

Prefeito de Itaituba, Pará, proferiu frases machistas durante evento na Câmara Municipal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mar 2022 às 08:36

Publicado em 09 de Março de 2022 às 08:36

O prefeito de Itaituba Valmir Climaco (MDB), cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, localizada no sudoeste do Pará e alvo de garimpo ilegal, protagonizou mais uma polêmica nas redes. Desta vez, o gestor surgiu proferindo frases machistas durante um evento. Com um microfone nas mãos, ele disse: "pense em um lugar que tem tanta rapariga boa". Ele dá sequência ao discurso sexista declarando que "vai comer mais de 20", apontando para algumas mulheres que estão no local. A filmagem foi gravada no último sábado, 5, e viralizou nas redes.
O prefeito Valmir Climaco já se envolveu em outras polêmicas durante a reeleição, em 2020
O prefeito Valmir Climaco já se envolveu em outras polêmicas durante a reeleição, em 2020. Crédito: Divulgação
Em entrevista ao Estadão, o gestor não negou o que disse e alegou que as falas "não passavam de uma brincadeira". Sobre referenciar as mulheres como "raparigas boas", ele reiterou que tratava-se de um elogio. Segundo Climaco, o episódio aconteceu durante uma festa promovida pelo vereador da Câmara Municipal de Itaituba Felipe Marques (PSL). "Eu cheguei lá 2h da manhã, estava todo mundo bebo, a mulherada. Quem nunca tomou um porre na vida?", indaga.
Nas imagens, ele aparenta estar em uma área reservada da festa. De óculos escuros e visivelmente desinibido, ele é cercado por outros homens que aplaudem as frases que são disparadas sem qualquer constrangimento. "Eu tô aqui dizendo o seguinte, eu vou comer aquela, eu vou comer aquela". Em outro trecho do vídeo, ele aparece dançando e abrindo a camisa. Mais uma vez, a conduta do prefeito é ovacionada por parte do público.
O prefeito admitiu que a família dele, principalmente a mulher não apoiou o comportamento dele na ocasião. "A minha mulher não gostou, nem minha filha. Mas eu sou um homem de família. Não arranjei nenhuma mulher, não briguei. Eu estava bêbado, fazer o que?". A maneira encontrada pelo gestor para se retratar, conforme ele relatou, foi: gravar um áudio e mandar em aplicativos de mensagem para a população local. "Eu pedi desculpas".

ALVO DE HOLOFOTES

Durante as eleições municipais de 2020, o chefe do executivo municipal viralizou nas redes sociais após comemorar a reeleição. Na gravação, ele aparece bêbado, sem camisa e festejando com outras pessoas.
As polêmicas em situações de embriaguez e proferindo discursos machistas não são os únicos motivos para a viralização de Climaco na internet. O prefeito é envolvido em diversos processos judiciais. Em 2019, a pedido do Ministério Público Federal, ele foi condenado por crime ambiental em Altamira, cidade no sudeste do Pará. No mesmo ano, a Polícia Federal apreendeu 583 kg de cocaína dentro de uma fazenda do gestor.

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