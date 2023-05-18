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Ajudante de ordens

Peço a Deus que Cid não tenha errado, diz Bolsonaro sobre aliado

Ex-presidente comentou depoimento de seu ajudante de ordens no governo, que foi à PF e permaneceu em silêncio, em investigação sobre fraudes em cartões de vacinação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2023 às 18:42

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 18:42

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou, nesta quinta-feira (18), seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, que ficou em silêncio durante seu depoimento à Polícia Federal (PF). Ele disse ainda que torce para que o ex-auxiliar não tenha feito nada de errado.
"Ele fez o melhor de si. Peço a Deus que ele não tenha errado", afirmou. "O que vi agora, no rodapé de uma TV, é que ele ficou em silêncio. Isso é ele com o advogado dele [que decidem], ele foi um excelente oficial do Exército, é jovem ainda".
Jair Bolsonaro, ex-presidente
Jair Bolsonaro disse que não tem falado com seu ex-ajudante de ordens, que está preso Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Bolsonaro disse ainda que já prestou seu depoimento à PF e que não tem falado com seu ex-ajudante de ordens, que atualmente está preso no âmbito da investigação sobre fraudes em cartões de vacinação.
O ex-presidente esteve no Senado nesta quinta-feira (18).

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