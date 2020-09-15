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Não é mais interino

Pazuello é confirmado como ministro da Saúde

O fim de interinidade de Pazuello no cargo coincide com o dia em país registra o menor número de mortes por Covid-19 para uma segunda-feira desde 4 de maio

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 22:46
Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello
A posse oficial de Pazuello era esperada e um consenso no governo desde que o ministro foi deslocado para a reserva Crédito: Marcos Corrêa/PR
O governo federal confirmou nesta segunda-feira (14) que Eduardo Pazuello será efetivado como titular do Ministério da Saúde após mais de três meses como interino no cargo. A posse está prevista para esta quarta-feira, 16, às 17h, no Palácio do Planalto.
A informação foi obtida pelo Estadão/Broadcast com interlocutores do governo e confirmada com a Secretaria Especial de Comunicação. Mais detalhes da posse ainda serão divulgados.
O fim de interinidade de Pazuello no cargo coincide com o dia em país registra o menor número de mortes por Covid-19 para uma segunda-feira desde 4 de maio, excluindo a segunda-feira passada, feriado da Independência. Foram 381 óbitos hoje, 277 óbitos naquela data de maior e 310 na segunda-feira passada.
A posse oficial de Pazuello era esperada e um consenso no governo desde que o ministro foi deslocado para a reserva. Pazuello assumiu o vaga na pasta da Saúde em maio, após o pedido de demissão de Nelson Teich.

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