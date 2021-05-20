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Depoimento à CPI

Pazuello afirma que não comprou "nenhuma grama de hidroxicloroquina"

O ex-ministro acrescentou que as ações do presidente não mudaram a sua visão e nem suas ações a frente do ministério, embora reconheça que têm impacto imensurável

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 18:12
Ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da Covid em 19/05/2021
Ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado
Em depoimento à CPI da Covid, nesta quinta-feira (20), o ex-ministro Eduardo Pazuello afirmou que discorda do presidente Jair Bolsonaro em algumas questões. Também acrescentou que as ações do presidente não mudaram a sua visão e nem suas ações a frente do ministério, embora reconheça que têm impacto imensurável.
"A posição do presidente ou outros ministros são deles, é juízo de valor deles. Há impacto? Isso é imensurável, é incalculável", afirmou.
"Na minha visão, as ações dele não mudaram a minha visão. Eu não fiz e não faria e não deixei fazer. Se aconteceu em outro nível do ministério, foi sem a minha autorização. Eu não concordo com isso. Eu não comprei nenhuma grama de hidroxicloroquina, não fomentei o uso", completou, afirmando que apenas distribuiu o medicamento que foi pedido.
O depoimento do ex-ministro foi encerrado às 17h06.

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