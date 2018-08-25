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Palanque eleitoral

Paulo Hartung declara apoio a Erick Musso

Nessa sexta-feira (24), o governador participa do lançamento da candidatura de Musso à reeleição, em Aracruz

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 22:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 22:36
Paulo Hartung ao lado de Erick Musso no lançamento de sua candidatura a deputado estadual Crédito: Léo Nunes
Pela primeira vez na campanha eleitoral de 2018, Paulo Hartung (MDB) subiu em um palanque para apoiar um candidato. O nome escolhido para tanto foi o do atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (PRB), que neste momento está lançando sua candidatura à reeleição para deputado estadual com a benção do governador.
O evento acontece nesta sexta-feira (24), em um cerimonial no bairro Jardins, em Aracruz, que é reduto eleitoral de Musso. Durante sua fala, o governador defendeu a importância dos partidos políticos e de novas lideranças para o funcionamento da democracia.
Saí de Vitória para vir a Aracruz porque acredito em lideranças novas, porque acredito em Erick Musso, que está ajudando o Espírito Santo a andar. Aracruz é o primeiro lugar onde piso nesta campanha, e isso tem um simbolismo, porque é preciso oxigenar a política
Paulo Hartung (MDB) - Governador do Estado
Em 2016, o chefe do Legislativo estadual já havia se lançado à candidatura de prefeito da cidade e também recebeu o apoio de Hartung, embora sem sucesso. Em fevereiro de 2017, quando ainda era do MDB, ele assumiu a presidência da Assembleia.
Ao anunciar que não disputaria a reeleição para o cargo de governador, em julho deste ano, Paulo Hartung declarou que não apoiaria nenhum candidato antes do período das convenções partidárias. "A hora é de passar o bastão para que outra liderança conduza o nosso Estado. Não cabe ao governador botar dedão", afirmou na época.
De acordo com a assessoria de imprensa do governador, Hartung ainda não definiu se irá apoiar outros candidatos, incluindo um dos nomes que disputam para substituí-lo no Palácio Anchieta.

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