Pastor que batizou Guilherme de Pádua sugere que afoguem Lula

RIO DE JANEIRO - André Valadão se envolveu em uma nova polêmica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Ao responder um seguidor em sua rede social sobre a possibilidade de batizar o atual presidente do Brasil, o líder religioso da Igreja Batista Lagoinha, Minas Gerais, respondeu que sim, mas que deixaria o atual chefe do Executivo "uns 30 segundos debaixo d'água".

André Valadão se envolveu em nova polêmica sobre o presidente Lula Crédito: Instagram/Reprodução e Peter Dejong/AP

Não demorou muito para que o pastor evangélico fosse criticado pela resposta, vista como uma sugestão de afogamento de Lula. Apoiador de Bolsonaro, Valadão foi quem batizou o assassino da atriz Daniela Perez, Guilherme de Pádua, vítima de um infarto fulminante no início de novembro do ano passado.

Com 5 milhões e meio de seguidores somente no Instagram, o pastor divulgou antes da eleições presidenciais que eleger Lula significaria "dizer sim aos furtos". Ele ainda chamou o então candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) de "mula".

"Votar no MULA (sic) é autorizar um modelo de governo amigo de países socialistas comunistas, é dizer sim aos furtos, é incentivar a ideologia de gênero para crianças nas escolas e acima de tudo estatizar a nação levando a estagnar a economia e fechar portas para o mundo", escreveu em uma publicação que viralizou no Twitter.