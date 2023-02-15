Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pastor que batizou Guilherme de Pádua sugere que afoguem Lula
Polêmica

Pastor que batizou Guilherme de Pádua sugere que afoguem Lula

Líder da Igreja Batista Lagoinha, André Valadão é criticado após dizer que deixaria o presidente "uns 30 segundos debaixo d'água" na hora do batismo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2023 às 21:07

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 21:07

RIO DE JANEIRO - André Valadão se envolveu em uma nova polêmica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao responder um seguidor em sua rede social sobre a possibilidade de batizar o atual presidente do Brasil, o líder religioso da Igreja Batista Lagoinha, Minas Gerais, respondeu que sim, mas que deixaria o atual chefe do Executivo "uns 30 segundos debaixo d'água".
Pastor André Valadão e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
André Valadão se envolveu em nova polêmica sobre o presidente Lula Crédito: Instagram/Reprodução e Peter Dejong/AP
Não demorou muito para que o pastor evangélico fosse criticado pela resposta, vista como uma sugestão de afogamento de Lula. Apoiador de Bolsonaro, Valadão foi quem batizou o assassino da atriz Daniela Perez, Guilherme de Pádua, vítima de um infarto fulminante no início de novembro do ano passado.
Com 5 milhões e meio de seguidores somente no Instagram, o pastor divulgou antes da eleições presidenciais que eleger Lula significaria "dizer sim aos furtos". Ele ainda chamou o então candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) de "mula".
"Votar no MULA (sic) é autorizar um modelo de governo amigo de países socialistas comunistas, é dizer sim aos furtos, é incentivar a ideologia de gênero para crianças nas escolas e acima de tudo estatizar a nação levando a estagnar a economia e fechar portas para o mundo", escreveu em uma publicação que viralizou no Twitter.
Por conta da repercussão, ele fez uma retratação a Lula em um vídeo no Instagram no mês de outubro de 2022. Disse que tinha sido intimado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Alexandre de Moraes, a negar que o então candidato petista era a favor do aborto e da descriminalização das drogas. O TSE negou a existência da decisão e a postagem acabou recebendo o selo de mensagem falsa na plataforma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados