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Crime

Pastor casado com deputada federal é morto a tiros no Rio de Janeiro

A deputada estava com o marido no momento do crime. Eles haviam acabado de chegar em casa de carro, por volta das 4h, quando Anderson foi morto

Publicado em 16 de Junho de 2019 às 20:28

Publicado em 

16 jun 2019 às 20:28
Pastor casado com deputada federal é morto com 15 tiros no Rio Crédito: Reprodução/Facebook
Anderson do Carmo, marido da deputada federal e cantora gospel Flordelis (PSD-RJ), foi assassinado a tiros na garagem de casa, na madrugada deste domingo, em Pendotiba, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.
A deputada estava com o marido no momento do crime. Eles haviam acabado de chegar em casa de carro, por volta das 4h, quando Anderson foi morto.
Por meio de sua assessora, Flordelis fez um pronunciamento em sua página oficial no Facebook. A DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo) realizou perícia no local na manhã de hoje para buscar pistas que possam levar aos autores do crime.
De acordo com familiares da deputada, o casal voltava de uma confraternização quando a deputada percebeu que o veículo dirigido por Anderson estava sendo perseguido por duas motos.
Quando já haviam chegado em casa, a vítima disse que voltaria à garagem para buscar algo que havia esquecido no carro. Momentos depois, tiros foram ouvidos e Anderson foi encontrado ferido.
Ele chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos.
Anderson era pastor evangélico e amigo da ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. No Twitter, ela lamentou a morte.

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