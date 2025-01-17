Passageiro morre durante voo de Minas Gerais a Alagoas

Fachada do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Alagoas Crédito: Itawi Albuquerque/Secom Maceió

Um homem de 66 anos morreu após passar mal durante voo que saiu do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), com destino a Alagoas nesta quinta-feira (16). O passageiro foi identificado como procurador de Justiça aposentado Marcus Vinicius Abritta Garzon Leite, do Ministério Público de Minas Gerais.

De acordo com a Azul, ele passou mal a bordo do voo AD9017 e chegou a ser atendido após a aterrissagem no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. O passageiro foi encaminhado ao posto médico, mas não resistiu. O SVO (o Serviço de Verificação de Óbitos) informou que foi realizada a necropsia e comprovada a morte foi em decorrência de infarto.