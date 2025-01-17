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Fatalidade

Passageiro morre durante voo de Minas Gerais a Alagoas

O passageiro foi identificado como procurador de Justiça aposentado Marcus Vinicius Abritta Garzon Leite, do Ministério Público de Minas Gerais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2025 às 15:52

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 15:52

Fachada do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Alagoas
Fachada do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Alagoas Crédito: Itawi Albuquerque/Secom Maceió
Um homem de 66 anos morreu após passar mal durante voo que saiu do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), com destino a Alagoas nesta quinta-feira (16). O passageiro foi identificado como procurador de Justiça aposentado Marcus Vinicius Abritta Garzon Leite, do Ministério Público de Minas Gerais.
De acordo com a Azul, ele passou mal a bordo do voo AD9017 e chegou a ser atendido após a aterrissagem no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. O passageiro foi encaminhado ao posto médico, mas não resistiu. O SVO (o Serviço de Verificação de Óbitos) informou que foi realizada a necropsia e comprovada a morte foi em decorrência de infarto.
Por meio de nota, a Aena, que administra o Aeroporto Zumbi dos Palmares, informou que o voo declarou emergência a bordo antes do pouso e que a equipe médica foi acionada e acessou a aeronave após a aterrissagem. No atendimento, foi verificado que o passageiro estava sem os sinais vitais.

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