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Após ofensas ao STF

Partido expulsa advogado que confundiu 'O Príncipe' com livro infantil

Solidariedade afirma que Hery Waldir Kattwinkel desrespeitou o Supremo Tribunal Federal e ‘ultrapassou os limites da lei’ ao atacar ministros
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 set 2023 às 19:22

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 19:22

BRASÍLIA - O Solidariedade decidiu expulsar o advogado Hery Waldir Kattwinkel, que era filiado ao partido, após os ataques do criminalista aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota, o Solidariedade informou que o advogado usou "falas ofensivas e desrespeitosas" ao STF e "ultrapassou os limites da lei".
"A direção municipal do Solidariedade em Votuporanga-SP, não compactua com a postura do profissional em atacar a Suprema Corte, ainda que no exercício de sua prerrogativa de defensor constituído, motivo pelo qual comunicamos a expulsão do membro e filiado ao partido", diz o texto.
Advogado Hery Waldir Kattwinkel, que confundiu O Pequeno Príncipe com O Príncipe em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF)
 Hery Waldir Kattwinkel, virou meme ao confundir livros durante julgamento no STF Crédito: TV Justiça/Reprodução
A decisão foi tomada em conjunto pelo diretório municipal do Solidariedade em Votuporanga, no interior de São Paulo, pelo presidente estadual do partido, Alexandre Pereira, e por Paulinho da Força, vice-presidente nacional.
A sigla estuda entrar com uma representação contra o advogado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Kattwinkel defende Thiago de Assis Mattar, um dos bolsonaristas condenados na quinta-feira (14) por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.
Ele teve a oportunidade de falar por cerca de uma hora na tribuna do STF e usou o tempo para antagonizar com os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.
Em sua manifestação, Kattwinkel fez referência a uma declaração falsa atribuída a Barroso, que já foi desmentida pelo ministro, de que "eleição não se ganha, se toma". "Ato antidemocrático é quando um ministro da Suprema Corte fala que eleição não se ganha, eleição se toma. Isso é preocupante. Isso nos causa medo, insegurança, calafrios", disse.
O criminalista também acusou Moraes de parcialidade ao julgar bolsonaristas: "É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio."

Meme nas redes sociais

O advogado ainda virou meme nas redes sociais ao confundir o livro de teoria política O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, com a obra infantil O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry.
O ministro Alexandre de Moraes chegou a ironizar a confusão: "São obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema."
Moraes também chamou Kattwinkel de "patético e medíocre" e afirmou que talvez o objetivo do advogado fosse sair vereador em 2024: "Preparou um discursinho para postar em redes sociais."
O criminalista já ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Votuporanga na legislatura de 2017 a 2020.

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