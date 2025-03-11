Parceria do STF e Porta dos Fundos divide opiniões nas redes sociais

Apesar de informar que a iniciativa não envolveu o pagamento de cachês ou qualquer outra contrapartida financeira, o STF recebeu críticas nas redes sociais.

Imagens dos vídeos divulgados na parceria entre o STF e a plataforma Porta dos Fundos Crédito: Divulgação/STF

"Dói saber que a população trabalha e paga impostos para sustentar uma patifaria dessas", disse uma das contrárias ao formato da divulgação. "Como faz para desver esse vídeo?", perguntou outra.

Houve críticas ainda ao conteúdo, considerado inadequado para o tribunal superior.

Segundo o STF, o objetivo é deixar as informações sobre direitos das mulheres mais acessíveis e didáticas.

Em um dos vídeos, a parceria divulga uma decisão de 2024 que tornou inconstitucional questionar a intimidade e a vida sexual das vítimas durante investigação e julgamento de crimes contra a mulher.

Além das críticas, as duas publicações receberam também elogios de pessoas que gostaram do tom descontraído para tratar de assuntos sérios e complexos.

"Grande ferramenta para explicar de maneira lúdica o que é crime", disse uma das postagens elogiosas. "Marketing genial para divulgar uma lei tão importante", comentou outra.

O primeiro vídeo aborda a tese da "legítima defesa da honra", usada no passado para justificar feminicídios e agressões contra mulheres. O segundo questiona a narrativa de que o passado da vítima pode interferir em casos de assédio ou crime sexual.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, disse que a parceria contribui para a disseminação de informações de interesse público.

"As decisões citadas nos vídeos do Porta dos Fundos já estão mudando a vida de muitas mulheres. O Supremo Tribunal Federal julgou inaceitável o argumento da legítima defesa da honra e considerou que fere os direitos fundamentais da mulher considerar o passado dela durante um processo por assédio, por exemplo", afirmou. "E é importante comunicar esses entendimentos assim, de maneira ilustrativa e popular. Estamos certos de que esse conteúdo vai levar muita gente a refletir sobre a importância de proteger as mulheres da violência física, processual e outras formas de abuso".