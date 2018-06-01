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Tesourada

Para reduzir valor do diesel, governo corta quase R$ 2 milhões da PRF

Polícia Rodoviária tem como uma de suas atribuições justamente a fiscalização do transporte de cargas. Pacote de medidas inclui cortes em todos os ministérios, totalizando R$ 1,2 bilhão

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 21:20
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Reprodução Facebook PRF
Para bancar o acordo de redução de R$ 0,46 no valor do litro do diesel, o governo federal anunciou um grande pacote de corte de gastos em centenas de programas de diversos ministério, totalizando uma "tesourada" de R$ 1,2 bilhão. A lista traz pontos bastante polêmicos, como o corte de R$ 1.531.937 no policiamento das rodovias federais, justamente as mais afetadas pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros. Entre as ações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão a fiscalização do transporte de cargas e o reforço no policiamento durante os feriados. 
Clique para acessar a edição do Diário Oficial com a Medida Provisória que detalha os gastos (PDF, 1,76MB)
Ainda sobre a atuação da PRF, foi publicado o corte de R$ 486.450 no Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pelo órgão. Procurada pela reportagem do jornal O Globo, a PRF informou que "a decisão é recente e que ainda vai estudar como irá remanejar os recursos para garantir o policiamento nas estradas."
Todos os cortes foram detalhados na Medida Provisória 839, publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União desta quarta-feira (30).
DETALHAMENTO
A medida provisória estabelece o cancelamento de dotações orçamentárias em diversas áreas, como programas de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), concessão de bolsas, aquisição de áreas para a reforma agrária e policiamento de rodovias, entre outras. Somente no Ministério da Educação, os cortes foram de R$ 55 milhões. 
No total, foram extintas despesas que somam R$ 1,2 bilhão. A meta é viabilizar recursos para o programa de subsídio do óleo diesel, que manterá preços fixos do combustível até o fim do ano.
Segundo o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Gleisson Cardoso Rubin, o corte orçamentário foi pulverizado entre praticamente todas as pastas federais e se deu sobre despesas que já estavam bloqueadas.

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