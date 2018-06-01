Para reduzir valor do diesel, governo corta quase R$ 2 milhões da PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Reprodução Facebook PRF

Para bancar o acordo de redução de R$ 0,46 no valor do litro do diesel, o governo federal anunciou um grande pacote de corte de gastos em centenas de programas de diversos ministério, totalizando uma "tesourada" de R$ 1,2 bilhão. A lista traz pontos bastante polêmicos, como o corte de R$ 1.531.937 no policiamento das rodovias federais, justamente as mais afetadas pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros. Entre as ações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão a fiscalização do transporte de cargas e o reforço no policiamento durante os feriados.

Ainda sobre a atuação da PRF, foi publicado o corte de R$ 486.450 no Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pelo órgão. Procurada pela reportagem do jornal O Globo, a PRF informou que "a decisão é recente e que ainda vai estudar como irá remanejar os recursos para garantir o policiamento nas estradas."

Todos os cortes foram detalhados na Medida Provisória 839, publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União desta quarta-feira (30).

DETALHAMENTO

A medida provisória estabelece o cancelamento de dotações orçamentárias em diversas áreas, como programas de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), concessão de bolsas, aquisição de áreas para a reforma agrária e policiamento de rodovias, entre outras. Somente no Ministério da Educação, os cortes foram de R$ 55 milhões.

No total, foram extintas despesas que somam R$ 1,2 bilhão. A meta é viabilizar recursos para o programa de subsídio do óleo diesel, que manterá preços fixos do combustível até o fim do ano.