Para Ciro, Lula é "mais bondoso que PT", mas "faz tudo com a mão de gato"

Ciro Gomes (PDT) participou de live organizada pelo ex-governador Tarso Genro (PT) Crédito: Arquivo

Em uma live organizada pelo ex-governador Tarso Genro (PT), Ciro Gomes (PDT) deu mais detalhes sobre a conversa que teve com o ex-presidente Lula (PT) em outubro do ano passado.

Ciro disse que a conversa durou 4 horas e que o petista é "muito mais generoso e bondoso" do que a "burocracia do PT", que costuma o atacar "por pragmatismo".

O pedetista, porém, avisou que seguirá reagindo às críticas que recebe de sites vinculados ao Partidos dos Trabalhadores.

"Eu disse ao Lula: cada vez que fizerem uma dessa eu vou responder a você, porque o Lula tem essa mania: ele faz tudo com a mão do gato. Só que o Lula pode ser mito para alguém, para mim é um velho camarada de longa data, a quem eu acho que, de fato, faltou grandeza nesse momento do Brasil".