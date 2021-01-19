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Conversa

Para Ciro, Lula é "mais bondoso que PT", mas "faz tudo com a mão de gato"

Em uma live, Ciro Gomes (PDT) deu mais detalhes sobre a conversa que teve com o ex-presidente Lula (PT)

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 08:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jan 2021 às 08:29
Ciro Gomes (PDT)
Ciro Gomes (PDT) participou de live organizada pelo ex-governador Tarso Genro (PT)  Crédito: Arquivo
Em uma live organizada pelo ex-governador Tarso Genro (PT), Ciro Gomes (PDT) deu mais detalhes sobre a conversa que teve com o ex-presidente Lula (PT) em outubro do ano passado.
Ciro disse que a conversa durou 4 horas e que o petista é "muito mais generoso e bondoso" do que a "burocracia do PT", que costuma o atacar "por pragmatismo".
O pedetista, porém, avisou que seguirá reagindo às críticas que recebe de sites vinculados ao Partidos dos Trabalhadores.
"Eu disse ao Lula: cada vez que fizerem uma dessa eu vou responder a você, porque o Lula tem essa mania: ele faz tudo com a mão do gato. Só que o Lula pode ser mito para alguém, para mim é um velho camarada de longa data, a quem eu acho que, de fato, faltou grandeza nesse momento do Brasil".
O momento mencionado por Ciro diz respeito à candidatura de Fernando Haddad (PT) à presidência em 2018. Ciro, porém, disse que está disposto a conversar para formação de uma frente ampla e que desmarca qualquer compromisso para ir a reuniões convocadas por Tarso para discutir o pleito de 2022.

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