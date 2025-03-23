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Recuperação

Papa Francisco faz 1ª aparição pública neste domingo

Equipe médica anunciou alta do pontífice e confirmou que ele permanece em repouso por dois meses na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano

Publicado em 23 de Março de 2025 às 08:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2025 às 08:45
O papa Francisco fez sua primeira aparição pública em cinco semanas antes de receber alta neste domingo, 23, do hospital onde sobreviveu a um grave caso de pneumonia que por duas vezes ameaçou sua vida. De cadeira de rodas, o líder da Igreja Católica fez uma breve saudação para os fiéis durante a oração dominical do Angelus, por volta das 8 horas da manhã (horário de Brasília).
Os fiéis aclamaram o retorno com gritos de "viva o papa" e, em mensagem lida para todos, o pontífice agradeceu as orações por sua recuperação.
Papa fez sua primeira aparição pública neste domingo (23) após internação
Papa fez sua primeira aparição pública neste domingo (23) após internação Crédito: Vatican News
Ele deu sua bênção do 5º andar do Hospital Gemelli, em Roma. Ele preferiu fazer a aparição deste local - e não do 10º andar do prédio, onde fica a suíte papal - para que as centenas de fiéis que se reúnem na praça próxima ao Gemelli possam vê-lo melhor. Ele não preside a oração do Angelus desde 9 de fevereiro.
Após se despedir da equipe do centro médico, ele retornará ao Vaticano para começar pelo menos dois meses de descanso, reabilitação e convalescença, durante os quais os médicos disseram que ele deveria evitar encontros em grandes grupos ou esforçar-se demais.
Contudo, o médico pessoal de Francisco, o doutor Luigi Carbone, disse no sábado que o papa eventualmente deveria poder retomar todas as suas atividades normais desde que mantenha o progresso lento e constante que tem apresentado até agora.
Seu retorno para casa, após a hospitalização mais longa de seu papado de 12 anos e a segunda mais longa na história papal recente, trouxe alívio tangível ao Vaticano e aos fiéis católicos que têm acompanhado com nervosismo os 38 dias de altos e baixos médicos e se perguntando se Francisco se recuperaria.
Rotina agora inclui remédio e fisioterapia
Nenhum arranjo especial foi feito na Domus Santa Marta, o hotel do Vaticano ao lado da basílica de São Pedro onde Francisco vive em uma suíte de dois quartos no segundo andar. Francisco terá acesso a oxigênio suplementar e cuidados médicos 24 horas por dia conforme necessário, embora Carbone tenha dito que espera que Francisco progressivamente precise de menos assistência respiratória à medida que seus pulmões se recuperem.
Embora a infecção por pneumonia tenha sido tratada com sucesso, Francisco continuará tomando medicação oral por um bom tempo para tratar a infecção fúngica em seus pulmões e continuará sua fisioterapia respiratória e física.
"Por três ou quatro dias ele tem perguntado quando pode ir para casa. Então ele está muito feliz", disse Carbone.
(COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

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