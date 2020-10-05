País registra 323 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 146.675

No total chega a 146.675 o número de óbitos pela doença no País. Crédito: Prefeitura de Linhares

O Brasil registrou 323 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo informou nesta segunda-feira (5), o Ministério da Saúde. Com isso, chega a 146.675 o número de óbitos pela doença no País.

De ontem para hoje, foram contabilizados 11.946 novos casos de Covid-19, elevando o total de registros no País para 4.927.235.