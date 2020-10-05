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Novos registros

País registra 323 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 146.675

Segundo o Ministério da Saúde,  foram contabilizados 11.946 novos casos de Covid-19, elevando o total de registros no País para 4.927.235.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 19:15

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 19:15

Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
No total chega a 146.675 o número de óbitos pela doença no País. Crédito: Prefeitura de Linhares
O Brasil registrou 323 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo informou nesta segunda-feira (5), o Ministério da Saúde. Com isso, chega a 146.675 o número de óbitos pela doença no País.
De ontem para hoje, foram contabilizados 11.946 novos casos de Covid-19, elevando o total de registros no País para 4.927.235.
O Estado de São Paulo registra 1.004.579 casos da doença e 36 220 mortes pelo novo coronavírus. A Bahia tem 316.005 registros e 6.953 óbitos. Minas Gerais contabiliza 308.466 casos de Covid-19 e 7.656 mortes e o Rio de Janeiro tem 273.338 casos e 18.780 mortes. 

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