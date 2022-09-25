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Eleições 2022

Pai do governador de Alagoas acusa filho de corrupção em propaganda

Na propaganda eleitoral do adversário do filho, Rodrigo Cunha (União Brasil), o ex-deputado Luiz Dantas faz acusações ao candidato à reeleição, Paulo Dantas (MDB)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 set 2022 às 17:28

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 17:28

O ex-deputado Luiz Dantas, pai do governador de Alagoas e candidato à reeleição, Paulo Dantas (MDB), aparece em um vídeo da propaganda eleitoral do adversário do filho, Rodrigo Cunha (União Brasil), endossando suspeitas de corrupção envolvendo o emedebista.
"Eu tinha a chancela para chancelar todos os documentos. Algumas pessoas foram para a folha sem meu conhecimento. Paulo estava envolvido nisso também porque Paulo fazia parte da estrutura", diz Luiz, que foi presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas entre 2016 e 2018.
"Ele fez um derrame dessa chancela nos municípios de Batalha e Major Izidoro. Eu não queria que as pessoas de Alagoas fossem surpreendidas como eu fui, ou traídas como eu fui", completa o ex-deputado.
Eleições 2022
Paulo Dantas, governador de Alagoas Crédito: Assembleia Legislativa de Alagoas
Paulo Dantas assumiu o governo em eleição indireta realizada pela Assembleia Legislativa em maio. A vitória manteve o grupo comandado pelo senador Renan Calheiros (MDB) e pelo ex-governador Renan Filho (MDB), no poder no estado. Já Rodrigo Cunha é apoiado pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL).
O mandato tampão é necessário porque o governador Renan Filho renunciou para se candidatar ao Senado em outubro. Já o vice-governador eleito em 2018, Luciano Barbosa (MDB), também renunciou ao cargo em 2020 para ser candidato a prefeito de Arapiraca e venceu a disputa.
Terceiro na linha de sucessão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Victor (MDB), abdicou do cargo temporário porque, se assumisse, estaria impedido de disputar a reeleição para renovar seu mandato como parlamentar.

DIREITO DE RESPOSTA

O governador Paulo Dantas publicou um direito de resposta em suas redes sociais rebatendo a propaganda do adversário que conta com inserção do próprio pai. Ele negou as acusações.

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"Rodrigo Cunha, você envergonha a política. Manipular um vídeo, usar a identidade do meu pai contra mim e ainda misturar isso com um inquérito de 2017, no qual eu nem sou investigado, é coisa de gente sem caráter. Mais uma mentira sua condenada pela justiça", diz o governador.
"Você não limites para alcançar o poder. Está colocando um pai contra um filho, tentando destruir uma família. Para o meu pai, eu darei todo o meu cuidado e amor; para você, Rodrigo Cunha, meu desprezo e processo na Justiça", completa.

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