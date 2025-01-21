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Minas Gerais

Pai deixa filho de 16 anos dirigir carreta e morre após acidente

Testemunhas disseram em um vídeo que o homem estava dormindo no momento do acidente e havia pedido para que o adolescente conduzisse a carreta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2025 às 16:43

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 16:43

Estado em que ficou o caminhão após a colisão
Estado em que ficou a carreta após a colisão Crédito: Divulgação | PRF
Um homem morreu e um adolescente ficou ferido após uma colisão frontal entre duas carretas na BR-116 em Medina (MG) nesta segunda-feira (20). O jovem seria o motorista de um dos veículos. Uma das carretas teria invadido a contramão e causado o acidente. Os Bombeiros foram acionados para resgate das vítimas.
Um homem de 35 anos morreu e um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem seria o condutor de uma das carretas, onde também estava a vítima fatal. O SAMU encaminhou o jovem para o Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim (MG). Ele sofreu múltiplas fraturas. O UOL procurou o hospital para saber o estado de saúde atual do adolescente e aguarda um retorno.
As vítimas eram pai e filho, segundo a polícia. Testemunhas disseram em um vídeo que o homem estava dormindo no momento do acidente e havia pedido para que o adolescente conduzisse a carreta. "Como esse rapaz escapou também, foi Deus", disse uma das testemunhas.
No vídeo, é possível ver várias pessoas saqueando a carga do caminhão. Duas pessoas foram presas pela PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais) por furto. Com elas, foram apreendidos um saco plástico com várias roupas infantis, além de outros dois fardos contendo calças. A vítima fatal foi identificada como Luis Oliveira, conhecido na região como "Carcaça de Grilo". Em sua última publicação no Instagram, na última sexta-feira (17), ele comemora a compra do caminhão que se envolveu no acidente.

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