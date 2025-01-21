Pai deixa filho de 16 anos dirigir carreta e morre após acidente

Estado em que ficou a carreta após a colisão Crédito: Divulgação | PRF

Um homem morreu e um adolescente ficou ferido após uma colisão frontal entre duas carretas na BR-116 em Medina (MG) nesta segunda-feira (20). O jovem seria o motorista de um dos veículos. Uma das carretas teria invadido a contramão e causado o acidente. Os Bombeiros foram acionados para resgate das vítimas.

Um homem de 35 anos morreu e um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem seria o condutor de uma das carretas, onde também estava a vítima fatal. O SAMU encaminhou o jovem para o Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim (MG). Ele sofreu múltiplas fraturas. O UOL procurou o hospital para saber o estado de saúde atual do adolescente e aguarda um retorno.

As vítimas eram pai e filho, segundo a polícia. Testemunhas disseram em um vídeo que o homem estava dormindo no momento do acidente e havia pedido para que o adolescente conduzisse a carreta. "Como esse rapaz escapou também, foi Deus", disse uma das testemunhas.