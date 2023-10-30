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Preso preventivamente

Pai confessa que atirou em filha, mas diz que foi 'sem intenção'

O caso aconteceu em Goiás. O marido da vítima também foi baleado, mas sobreviveu e não corre risco de morte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2023 às 13:33

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 13:33

Bruna Bernardes da Silva, de 23 anos, foi morta pelo próprio pai na noite de sábado (28) em Itapameri (GO)
Bruna Bernardes da Silva, de 23 anos, foi morta pelo próprio pai na noite do sábado (28) em Itpameri (GO) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Polícia Civil prendeu de forma preventiva o homem suspeito de matar a própria filha, Bruna Bernardes da Silva, de 23 anos, na noite de sábado (28) em Itapameri (GO). O suspeito foi preso horas após o crime. A vítima estava com o marido em casa. Ele também foi baleado ao atender a porta de casa. Em seguida, Bruna foi baleada. Ela teve a morte constatada no hospital.
A arma de fogo usada no crime era legalizada e registrada no nome dele. O objeto passará por perícia. "Ele foi interrogado e confessou parcialmente a prática do crime, alegando que disparou sem intenção de matar a própria filha [...]. Faltam pessoas serem ouvidas, inclusive, outra vítima que ficou ferida no local e ainda não pôde comparecer na delegacia", disse o delegado Diogo Andrade Ferreira, em vídeo divulgado pela Polícia Civil de Goiás.
A outra vítima do crime foi o marido de Bruna, Max Uiller Silva, sobreviveu e não corre risco de morte. O UOL não conseguiu encontrar a defesa do suspeito preso até o momento.

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