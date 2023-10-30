Pai confessa que atirou em filha, mas diz que foi 'sem intenção'

Bruna Bernardes da Silva, de 23 anos, foi morta pelo próprio pai na noite do sábado (28) em Itpameri (GO) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil prendeu de forma preventiva o homem suspeito de matar a própria filha, Bruna Bernardes da Silva, de 23 anos, na noite de sábado (28) em Itapameri (GO). O suspeito foi preso horas após o crime. A vítima estava com o marido em casa. Ele também foi baleado ao atender a porta de casa. Em seguida, Bruna foi baleada. Ela teve a morte constatada no hospital.

A arma de fogo usada no crime era legalizada e registrada no nome dele. O objeto passará por perícia. "Ele foi interrogado e confessou parcialmente a prática do crime, alegando que disparou sem intenção de matar a própria filha [...]. Faltam pessoas serem ouvidas, inclusive, outra vítima que ficou ferida no local e ainda não pôde comparecer na delegacia", disse o delegado Diogo Andrade Ferreira, em vídeo divulgado pela Polícia Civil de Goiás.