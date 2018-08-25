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Decreto

Pagamento da primeira parcela do 13º de aposentados começa segunda

Serão pagos 29,7 milhões de benefícios, segundo Ministério da Fazenda

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 21:52
Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online
A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda informou que os aposentados e pensionistas começam a receber a antecipação da primeira parte do 13º salário a partir da próxima segunda-feira (27). O decreto autorizando a antecipação foi publicado em julho deste ano. No ano passado, o valor da primeira parcela também foi pago em agosto.
O depósito será realizado na folha de pagamento mensal do INSS, de 27 de agosto a 10 de setembro. Segundo o Ministério da Fazenda, 29,7 milhões de benefícios receberão a primeira parcela 13º do décimo terceiro salário, totalizando R$ 20,7 bilhões.
A primeira parcela corresponde a 50% do valor de cada benefício, exceto para quem começou a receber depois de janeiro de 2018. Nesse caso, o valor será calculado proporcionalmente.
A segunda parcela do abono será creditada na folha de novembro. É sobre a segunda parcela que incide o Imposto de Renda.
Por lei, têm direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.
No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.
Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social  BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia  RMV) não têm direito ao abono anual.

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