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Coronavírus

Paes e Doria assinam termo de cooperação para a aquisição da Coronavac

Prefeito eleito do Rio afirma que vacinação na cidade deve começar no fim de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 18:30

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 18:30

Paes e Doria se encontraram na noite deste sábado (19) no Rio de Janeiro
Paes e Doria se encontraram na noite deste sábado (19) no Rio de Janeiro - Reprodução do Twitter Crédito: Reprodução do Twitter
O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinaram um termo de cooperação para a aquisição da vacina Coronavac. Os dois se reuniram na noite deste sábado (19), no Rio de Janeiro.
"Entendemos que o ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização -aquilo que pretendemos seguir- mas estamos preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos", disse Paes pelo Twitter.
Segundo Paes, também estão sendo feitas consultas a diferentes laboratórios. O Instituto Butantan é o responsável pela produção nacional da vacina Coronavac, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.
Ainda não há informações sobre o número total de vacinas que será adquirido, mas o prefeito eleito do Rio diz acreditar que a imunização deva começar no fim do mês de janeiro.
"[Será feita] por grupos, com tranquilidade, com serenidade. Até lá, é respeitar as regras: enfim, algum isolamento, máscaras, as pessoas mais velhas em casa", afirmou Paes.
Ele informou que o plano detalhado de enfrentamento contra a Covid-19 será divulgado no dia 28 de janeiro.

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