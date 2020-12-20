Paes e Doria assinam termo de cooperação para a aquisição da Coronavac

Paes e Doria se encontraram na noite deste sábado (19) no Rio de Janeiro - Reprodução do Twitter Crédito: Reprodução do Twitter

O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinaram um termo de cooperação para a aquisição da vacina Coronavac. Os dois se reuniram na noite deste sábado (19), no Rio de Janeiro.

"Entendemos que o ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização -aquilo que pretendemos seguir- mas estamos preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos", disse Paes pelo Twitter.

mas estamos preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos. Da mesma forma já estamos em contato com diferentes laboratórios com o objetivo de superar esse difícil momento de nossas vidas. 2/3 — Eduardo Paes (@eduardopaes_) December 20, 2020

Segundo Paes, também estão sendo feitas consultas a diferentes laboratórios. O Instituto Butantan é o responsável pela produção nacional da vacina Coronavac, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Ainda não há informações sobre o número total de vacinas que será adquirido, mas o prefeito eleito do Rio diz acreditar que a imunização deva começar no fim do mês de janeiro.

"[Será feita] por grupos, com tranquilidade, com serenidade. Até lá, é respeitar as regras: enfim, algum isolamento, máscaras, as pessoas mais velhas em casa", afirmou Paes.

Ele informou que o plano detalhado de enfrentamento contra a Covid-19 será divulgado no dia 28 de janeiro.