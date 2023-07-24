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Após prisão

Padre Airton Freire, acusado de estupro, é transferido para hospital no Recife

O padre Airton Freire, de 63 anos, foi acusado de estupro por uma fiel de igreja em Arcoverde e estava foi preso preventivamente no último dia 14

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 07:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jul 2023 às 07:45
Padre Airton Freire, acusado de estupro, é transferido para hospital no Recife
Padre Airton Freire, acusado de estupro, é transferido para hospital no Recife Crédito: Reprodução/Fundação Terra
O padre católico Airton Freire, de 63 anos, acusado de estupro, foi transferido para o Real Hospital Português, no Recife, na manhã deste domingo, 23, por causa do agravamento de suas condições de saúde. Preso preventivamente desde o último dia 14, ele já havia sido levado na tarde de sábado, 22, para o Hospital Memorial Arcoverde, em Arcoverde, no sertão de Pernambuco, após uma crise de hipertensão.
A assessoria do Real Hospital Português confirmou a transferência do padre, mas informou não ter autorização para divulgar o seu estado de saúde. Segundo informou a assessoria do padre a veículos de imprensa locais, a transferência para a capital foi decorrente de "um princípio de acidente vascular cerebral que requer cuidados especializados".
O padre foi acusado de estupro por uma fiel de sua igreja em Arcoverde, a personal stylist Sílvia Tavares de Souza. Segundo a vítima, o crime teria ocorrido em agosto do ano passado, na sede da Fundação Terra, uma instituição criada pelo religioso para atender pessoas socialmente vulneráveis. Segundo o Ministério Público de Pernambuco, que pediu a prisão preventiva do padre no último dia 14, há cinco inquéritos policiais abertos contra ele.
Na denúncia, Sílvia afirma que um motorista e segurança do padre a ameaçou com uma faca e a forçou a ter relações sexuais com ele, por ordem do religioso, que se masturbou enquanto assistia à cena. Moradora do Recife, ele contou ter conhecido o padre em 2019, quando buscava ajuda para tratar uma depressão.
O MP, que pediu a prisão do suspeito, disse que a medida cautelar é necessária para garantir a continuidade da investigação, afastar o risco de novos delitos e assegurar a proteção às vítimas que procuraram a tutela do Estado. Três promotores foram designados para acompanhar o caso, que é tratado como sigiloso pela Justiça.
A Diocese de Pesqueira, a qual o padre Airton é vinculado, afastou o clérigo do exercício da função sacerdotal.

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