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Rio de Janeiro

Pacientes transferidos do Hospital Badim durante incêndio recebem alta

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital, ainda há 59 pacientes internados em outros hospitais

Publicado em 

14 set 2019 às 16:02

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 16:02

Incêndio atinge prédio do Hospital Badim, no bairro do Maracanã, zona Norte da cidade. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Hospital Badim informou neste sábado (14), que 18 pacientes transferidos para outros hospitais do Rio de Janeiro durante o incêndio da última quinta-feira (12) já receberam alta. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital, ainda há 59 pacientes internados em outros hospitais.
A nota ressalta, no entanto, que nem todos que continuam internados inalaram fumaça do incêndio. "A maior parte segue internada mantendo o tratamento das patologias que motivaram suas admissões no Hospital Badim", diz a nota.
No total, 11 pacientes morreram no incêndio. Alguns já foram enterrados nesta sexta-feira (13) e sábado (14). A Polícia Civil investiga o incidente, que começou em um gerador de energia localizado no subsolo do prédio mais antigo do Badim. Na manhã de hoje, peritos policiais estiveram no subsolo do prédio atingido e recolheram partes do equipamento.
Ainda será necessário retirar uma peça específica, que está dentro do gerador, mas para isso será necessário o auxílio da empresa que faz a manutenção do equipamento. Assim que a peça for retirada, será analisada para que seja determinada a causa do início do incêndio.

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