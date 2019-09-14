Pacientes transferidos do Hospital Badim durante incêndio recebem alta

Incêndio atinge prédio do Hospital Badim, no bairro do Maracanã, zona Norte da cidade. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Hospital Badim informou neste sábado (14), que 18 pacientes transferidos para outros hospitais do Rio de Janeiro durante o incêndio da última quinta-feira (12) já receberam alta. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital, ainda há 59 pacientes internados em outros hospitais.

A nota ressalta, no entanto, que nem todos que continuam internados inalaram fumaça do incêndio. "A maior parte segue internada mantendo o tratamento das patologias que motivaram suas admissões no Hospital Badim", diz a nota.

No total, 11 pacientes morreram no incêndio. Alguns já foram enterrados nesta sexta-feira (13) e sábado (14). A Polícia Civil investiga o incidente, que começou em um gerador de energia localizado no subsolo do prédio mais antigo do Badim. Na manhã de hoje, peritos policiais estiveram no subsolo do prédio atingido e recolheram partes do equipamento.