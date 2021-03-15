Pacheco diz não crer que governo ingresse com novo modelo de reforma

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Crédito: Pedro França/Agência Senado

Durante a fala no evento, o presidente do Senado afirmou que a reforma tributária levanta divisões dentro do setor produtivo e entre União, Estados e municípios.

Ele apontou uma controvérsia em torno do tema porque o poder público não quer perder arrecadação e, por outro lado, empresas e cidadãos se recusam a pagar mais impostos.

Apesar do cenário, ele manifestou expectativa na aprovação de uma proposta ainda neste ano.