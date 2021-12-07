Pacheco anuncia que vai pautar projeto da desoneração na próxima quinta

O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O projeto garante a redução de encargos cobrados sobre a folha de salários para 17 setores da economia até dezembro de 2023.

Defensores do texto apontam a necessidade da desoneração para evitar demissões. Juntos, os 17 setores (incluindo call center, comunicação, tecnologia da informação, transporte, construção civil, têxtil) empregam 6 milhões de trabalhadores.

"É um projeto importante porque ele alcança setores com alto índice de empregabilidade, daí a razão de ser do projeto e do seu mérito", disse Pacheco em coletiva de imprensa após uma reunião com representantes de setores beneficiados pela medida.

O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou favoravelmente à prorrogação.

O benefício termina em dezembro deste ano e, se a proposta for aprovada, será garantido até o fim de 2023.