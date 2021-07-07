AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Orçamento de ministérios "nunca foi tão pequeno", diz Bolsonaro
Governo Federal

Orçamento de ministérios "nunca foi tão pequeno", diz Bolsonaro

O presidente, Jair Bolsonaro diz que tenta conseguir, junto à equipe econômica, liberação de R$ 5 bilhões para obras na malha rodoviária federal

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:17
Jair Bolsonaro e Paulo Guedes
Jair Bolsonaro e Paulo Guedes Crédito: Marcos Correa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o orçamento dos ministérios "nunca foi tão pequeno" como é atualmente e garantiu o cumprimento do teto de gastos. "É responsabilidade minha e do Paulo Guedes", disse, hoje (7), em entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul.
O presidente admitiu que a malha rodoviária federal se encontra em más condições e revelou tentativa de conseguir junto ao Ministério da Economia liberação de R$ 5 bilhões para a realização de obras de manutenção nas estradas, a pedido do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. "(O valor) é muito pouco perto do total do orçamento. A vantagem disso é que diminui o custo para o caminhoneiro", disse.
Ele revelou que o governo tem feito transferências de verbas de outras pastas para a Infraestrutura com auxílio do Exército.

PETROBRÁS

Bolsonaro também afirmou ter pedido ao presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para as refinarias divulgarem o valor do combustível produzido. "Os gaúchos tem que saber qual o preço de combustível da gasolina e quanto o governador Eduardo Leite cobra de imposto", disse durante entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul.
O presidente afirmou que deseja expor em postos de gasolina a composição do valor do combustível pago nos postos pelos consumidores. "O povo tem que saber quem é o responsável pelo aumento do preço da gasolina. Eu quero divulgar o valor do imposto federal", afirmou. Bolsonaro admitiu que os recentes aumentos nos preços dos combustíveis são um problema.

Veja Também

Com dólar a R$ 5, famílias humildes estão se beneficiando, diz Guedes

Guedes fala em reduzir IR para empresas em 15 pontos percentuais

Guedes: salário do funcionalismo deveria ter como referência o do setor privado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sem Michelle e com Milei, Flávio oficializa candidatura e promete que Bolsonaro subirá a rampa do Planalto em 2027
Casagrande na convenção do PSB
Casagrande defende fim de cargo vitalício para ministros do STF
Ricardo Ferraço e Casagrande se abraçam na chegada à convenção do PSB-ES (25/07/2026)
Casagrande e Ricardo Ferraço querem negociar com PSD, não com Hartung

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados