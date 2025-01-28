Operação no litoral do ES apreende mais de 2,4 mil metros de rede de pesca

Apreeensão das redes no ES pelo Ibama Crédito: Reprodução/Ibama

Na última semana, uma ação de patrulhamento com participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou em mais de 2.400 metros de redes de espera apreendidas no litoral do Espírito Santo. A operação, realizada em conjunto com o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e com a Polícia Militar Ambiental, combateu a pesca ilegal e predatória da lagosta, do camarão e de peixes durante o período de defeso.

A equipe percorreu os municípios capixabas de Conceição da Barra, de São Mateus e de Aracruz, o que resultou, também, no resgate e devolução ao oceano de aproximadamente 40 exemplares de pescados diversos vivos. Os demais peixes apreendidos foram doados pelo Ibama a instituições sem fins lucrativos.

“A fiscalização no litoral capixaba, aliada às ações de educação ambiental realizadas com segmentos da pesca, fazem parte do planejamento anual do Ibama e tem tido resultados positivos para preservação da biodiversidade marinha e para a conscientização da sociedade”, destaca o superintendente do Ibama no Espírito Santo, Rodrigo Vargas.