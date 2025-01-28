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Defeso

Operação no litoral do ES apreende mais de 2,4 mil metros de rede de pesca

Patrulhamento foi realizado pelo Ibama, Iema e Polícia Militar Ambiental
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 jan 2025 às 13:04

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 13:04

Apreeensão das redes no ES pelo Ibama
Apreeensão das redes no ES pelo Ibama Crédito: Reprodução/Ibama
Na última semana, uma ação de patrulhamento com participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou em mais de 2.400 metros de redes de espera apreendidas no litoral do Espírito Santo. A operação, realizada em conjunto com o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e com a Polícia Militar Ambiental, combateu a pesca ilegal e predatória da lagosta, do camarão e de peixes durante o período de defeso.
A equipe percorreu os municípios capixabas de Conceição da Barra, de São Mateus e de Aracruz, o que resultou, também, no resgate e devolução ao oceano de aproximadamente 40 exemplares de pescados diversos vivos. Os demais peixes apreendidos foram doados pelo Ibama a instituições sem fins lucrativos.
“A fiscalização no litoral capixaba, aliada às ações de educação ambiental realizadas com segmentos da pesca, fazem parte do planejamento anual do Ibama e tem tido resultados positivos para preservação da biodiversidade marinha e para a conscientização da sociedade”, destaca o superintendente do Ibama no Espírito Santo, Rodrigo Vargas.
A legislação restringe o uso de redes de espera durante o defeso de espécies protegidas e ameaças de extinção, com objetivo de reduzir a mortandade dessas espécies, como tartarugas e toninhas. As sanções administrativas para a pesca irregular incluem multa, suspensão e apreensão de petrechos, bem como dos peixes capturados irregularmente, conforme Decreto Federal nº 6.514/2008 e Lei nº 9.605/1998

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