Operação apreende suspeitos ligados ao tráfico em Belo Horizonte

Operação apreende suspeitos ligados ao tráfico de drogas e mais de R$ 1 milhão em Belo Horizonte Crédito: Divulgação/PCMG

Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou na quinta-feira (2) a operação Vento Leste, que teve como alvo um grupo criminoso da capital mineira. Quatro suspeitos foram presos e mais de R$ 1 milhão em espécie foi apreendido.

A quadrilha foi presa em flagrante, no momento em que colocava o dinheiro em um carro.

Quatro veículos foram apreendidos na mesma operação, dois deles de luxo.

Segundo o delegado que coordenou a ação da polícia, os suspeitos lucravam com o tráfico e lavavam o dinheiro com a venda de automóveis.

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