Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Operação apreende suspeitos ligados ao tráfico em Belo Horizonte
Minas Gerais

Operação apreende suspeitos ligados ao tráfico em Belo Horizonte

Quatro suspeitos foram presos e mais de R$ 1 milhão em espécie foi apreendido

Publicado em 

03 mai 2019 às 22:39

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 22:39

Operação apreende suspeitos ligados ao tráfico de drogas e mais de R$ 1 milhão em Belo Horizonte Crédito: Divulgação/PCMG
A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou na quinta-feira (2) a operação Vento Leste, que teve como alvo um grupo criminoso da capital mineira. Quatro suspeitos foram presos e mais de R$ 1 milhão em espécie foi apreendido.
A quadrilha foi presa em flagrante, no momento em que colocava o dinheiro em um carro.
Quatro veículos foram apreendidos na mesma operação, dois deles de luxo.
Segundo o delegado que coordenou a ação da polícia, os suspeitos lucravam com o tráfico e lavavam o dinheiro com a venda de automóveis.
TRÁFICO
Outros 40 suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos em Campo Belo (MG), na quinta, durante operação da Polícia Civil. De acordo com a polícia, os indivíduos têm ligação com organizações criminosas responsáveis pela venda de cocaína de região.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Belo Horizonte (MG) Política drogas Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados