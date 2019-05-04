Operação apreende suspeitos ligados ao tráfico em Belo Horizonte

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou na quinta-feira (2) a operação Vento Leste, que teve como alvo um grupo criminoso da capital mineira. Quatro suspeitos foram presos e mais de R$ 1 milhão em espécie foi apreendido.
A quadrilha foi presa em flagrante, no momento em que colocava o dinheiro em um carro.
Quatro veículos foram apreendidos na mesma operação, dois deles de luxo.
Segundo o delegado que coordenou a ação da polícia, os suspeitos lucravam com o tráfico e lavavam o dinheiro com a venda de automóveis.
TRÁFICO
Outros 40 suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos em Campo Belo (MG), na quinta, durante operação da Polícia Civil. De acordo com a polícia, os indivíduos têm ligação com organizações criminosas responsáveis pela venda de cocaína de região.