Onyx: Se investigação mostrar falha, governo vai exercer seu direito

Se investigação mostrar falha, governo vai exercer seu direito, diz Onyx sobre Vale Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni , afirmou nesta terça-feira (29) que o governo federal vai aguardar a investigação das causas do desastre ocorrido com o rompimento da barragem da mineradora Vale , em Brumadinho (MG), para decidir sobre uma eventual intervenção na diretoria da empresa.

"Não há condição de haver nenhum grau de intervenção. Isso não seria uma boa sinalização para o mercado", afirmou Onyx em entrevista coletiva realizada após a reunião semanal do conselho ministerial do governo. O encontro tratou exclusivamente sobre o ocorrido em Minas Gerais

"Se as investigações mostrarem que há dolo, que há falha, o governo vai exercer o seu direito (de convocar o conselho de administração). [...] Mas o governo tem de ter humildade para saber que não pode tudo e prudência para saber que está em jogo um setor muito relevante para o País. Tem de haver equilíbrio", afirmou Onyx.

O governo federal possui a chamada "golden share", ação que dá poder especial para o Estado. No entanto, segundo Onyx, esse tipo de ação especial não permite ao governo tomar decisão sobre a diretoria da Vale. Mas o governo tem representantes no conselho de administração, órgão responsável pela destituição da diretoria.

A União tem influência sobre os representantes dos fundos de pensão Previ, dos funcionários do Banco do Brasil e Petros, dos funcionários da Petrobrás, além da BNDESPar, que é o segundo maior acionista da companhia.

Atualmente, três lugares do conselho de administração da Vale, composto por nove integrantes, estão vagos. Para destituição da diretoria, é preciso convocar uma assembleia e, para isso, é necessária a aprovação da maioria simples do conselho.

Questionado sobre se o governo pretende fazer tal convocação ou se apoia a cúpula da empresa, o ministro afirmou apenas que "não cabe ao governo ficar atuando diretamente no comando das empresas que não são de sua responsabilidade direta".