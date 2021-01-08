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Desenvolvida pelo Butantan

OMS: apresentação de dados sobre eficácia da Coronavac é 'muito bem-vinda'

Nesta sexta-feira, a Anvisa recebeu o pedido do Butantan para a autorização do uso emergencial do imunizante contra a Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2021 às 15:50

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 15:50

Estudo aponta que a vacina Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos
Coronavac é aposta do governo de São Paulo para imunização Crédito: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress
A diretora de acesso a medicamentos da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mariângela Simão, afirmou nesta sexta-feira, 8, que a apresentação dos dados sobre a eficácia da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, "é muito bem-vinda". Em coletiva de imprensa, ao ser questionada sobre a pandemia de covid-19 no País, a especialista afirmou que a OMS está "observando com muito cuidado" a situação.
Na quinta-feira, 7, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que a Coronavac tem eficácia de 78% a 100% contra o coronavírus. Nesta sexta-feira, 8, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu o pedido do Butantan para a autorização do uso emergencial do imunizante.
Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan disse na coletiva que o Brasil enfrenta, assim como diversos outros países, uma segunda onda da pandemia.
Ao falar sobre a situação global, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, afirmou que o coronavírus está se espalhando "de forma alarmante". "Estamos em um período complicado da pandemia, não podemos ter complacência", frisou.

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