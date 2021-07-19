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Após internação

Olavo de Carvalho deixa Hospital em São Paulo

O escritor bolsonarista  sofreu mal-estar durante voo entre Estados Unidos e Brasil, no dia 8 de julho. Internação via SUS é alvo de investigação do MP-SP

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 14:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jul 2021 às 14:21
Olavo de Carvalho
O escritor bolsonarista Olavo de Carvalho é alvo de inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do MP de São Paulo. Crédito: Reprodução/Facebook
O escritor bolsonarista Olavo de Carvalho teve alta no domingo, 18, após dez dias internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. No dia 8, ele sofreu um mal-estar durante voo entre EUA e Brasil. Segundo o médico José Antonio Ramires, o escritor teve uma crise de angina.
A internação é alvo de inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do MP de São Paulo, que avalia se Olavo usou o SUS de forma irregular. O HC disse que prestará "todos os esclarecimentos".

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