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Busca e apreensão

Oito funcionários da Vale são presos em MG, SP e RJ

São cumpridos também 12 mandados de busca e apreensão. Pedidos de prisão foram feitos pelo Ministério Público Estadual de Minas e estão relacionados com a tragédia em Brumadinho

Publicado em 

15 fev 2019 às 11:20

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 11:20

Brumadinho Crédito: O Tempo
Oito funcionários da Vale foram presos na manhã desta sexta-feira (15), em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, são 14 mandados de busca e apreensão, e oito de prisão. O pedido foi do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).
Entre os presos, estão quatro gerentes (dois deles, executivos) e quatro integrantes das respectivas equipes técnicas. Segundo o MPMG, todos são diretamente envolvidos na segurança e estabilidade da Barragem 1, rompida no dia 25 de janeiro. As prisões temporárias foram decretadas pelo prazo de 30 dias.
> Lama da Vale pode ter destruído sítios arqueológicos em Brumadinho
Foram, ainda, alvos de busca e apreensão, em São Paulo e Belo Horizonte, 4 funcionários (um diretor, um gerente e dois integrantes do corpo técnico) da empresa alemã TÜV SÜD, que prestou serviços para a Vale, referentes à estabilidade da barragem rompida. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na sede da empresa no Rio de Janeiro.
> Vale deu remédio vencido para animais em Brumadinho, diz Ibama
A operação contou com o apoio das Polícias Militar e Civil do Estado de Minas Gerais e, ainda, com atuação dos Ministérios Públicos dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Todos os presos serão ouvidos pelo Ministério Público Estadual, em Belo Horizonte. Também são apurados crimes ambientais e de falsidade ideológica.

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