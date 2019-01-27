Oito corpos são identificados e esperam liberação, diz PMMG

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou hoje que oito corpos que estão no Instituto Médico Legal em Belo Horizonte já foram identificados, mas ainda esperam liberação.

Resgates após rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: Reprodução/TV Record

Há informações, ainda não confirmadas, de que 34 dos 37 corpos encontrados na área atingida pela barragem em Brumadinho estejam no IML, na capital. Isso tem gerado uma angústia muito grande entre as famílias que buscam desaparecidos.

O Centro de Triagem da Polícia Civil já cadastrou até o momento mais de 400 pessoas que procuram seus familiares.

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