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Brumadinho

Oito corpos são identificados e esperam liberação, diz PMMG

Há informações, ainda não confirmadas, de que 34 dos 37 corpos encontrados na área atingida pela barragem em Brumadinho estejam no IML, na capital

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 17:07

Publicado em 

27 jan 2019 às 17:07
A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou hoje que oito corpos que estão no Instituto Médico Legal em Belo Horizonte já foram identificados, mas ainda esperam liberação.
Resgates após rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: Reprodução/TV Record
Há informações, ainda não confirmadas, de que 34 dos 37 corpos encontrados na área atingida pela barragem em Brumadinho estejam no IML, na capital. Isso tem gerado uma angústia muito grande entre as famílias que buscam desaparecidos.
O Centro de Triagem da Polícia Civil já cadastrou até o momento mais de 400 pessoas que procuram seus familiares.
ABRIGO
A aposentada Neusa Ferreira teve que deixar às pressas suas casas em Córrego do Feijão. A Vale não providenciou hotel ou pousada e Neusa pretende ficar com outras 15 pessoas na casa de um amigo no distrito.

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