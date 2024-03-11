Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Oito adolescentes rendem agentes e fogem da Fundação Casa
Em São Paulo

Oito adolescentes rendem agentes e fogem da Fundação Casa

Um deles já foi capturado e os outros seguem foragidos. O caso foi registrado como evasão mediante violência contra pessoa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2024 às 15:52

Publicado em 11 de Março de 2024 às 15:52

Oito adolescentes fugiram da unidade Vila Leopoldina da Fundação Casa, na zona oeste de São Paulo, na tarde de domingo (10). Um deles já foi capturado e os outros seguem foragidos. A ação começou durante um atendimento médico. Por volta das 17h, os adolescentes renderam os agentes de segurança presentes no atendimento e conseguiram fugir.
As buscas tiveram apoio do helicóptero Águia. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu capturar um dos internos. Os outros sete adolescentes continuam procurados, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O Judiciário e os familiares dos jovens foram informados do ocorrido. A Corregedoria Geral da Fundação Casa afirmou que abriu uma sindicância para apurar a fuga e que a investigação corre em sigilo.
O caso foi registrado como evasão mediante violência contra pessoa. Também foram registrados dano, associação criminosa e lesão corporal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Adolescente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados