Oito adolescentes rendem agentes e fogem da Fundação Casa

Oito adolescentes fugiram da unidade Vila Leopoldina da Fundação Casa, na zona oeste de São Paulo, na tarde de domingo (10). Um deles já foi capturado e os outros seguem foragidos. A ação começou durante um atendimento médico. Por volta das 17h, os adolescentes renderam os agentes de segurança presentes no atendimento e conseguiram fugir.

As buscas tiveram apoio do helicóptero Águia. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu capturar um dos internos. Os outros sete adolescentes continuam procurados, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O Judiciário e os familiares dos jovens foram informados do ocorrido. A Corregedoria Geral da Fundação Casa afirmou que abriu uma sindicância para apurar a fuga e que a investigação corre em sigilo.