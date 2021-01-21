Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • OAB denuncia governo Bolsonaro à OEA por omissão no combate à Covid
Direito à saúde

OAB denuncia governo Bolsonaro à OEA por omissão no combate à Covid

A Ordem pede que seja reconhecido que o Estado brasileiro violou artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2021 às 18:28

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 18:28

Presidente Jair Bolsonaro, sem máscara e em meio a aglomeração, em Catolândia (BA), em meio à pandemia de Covid-19
Presidente Jair Bolsonaro, sem máscara e em meio a aglomeração, em Catolândia (BA), em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Alan Santos/PR
O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) denunciou o governo federal à CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos), da OEA (Organização dos Estados Americanos), ​por sua atuação no combate à epidemia do novo coronavírus.
A OAB quer que a comissão apure os atos praticados pelo Estado brasileiro que atentam aos direitos humanos no contexto da epidemia. Uma petição de denúncia, assinada pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, foi enviada à comissão na quarta (20).
Nele, a OAB pede que seja reconhecido que o Estado brasileiro violou artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos, devido a "sua omissão em solucionar o colapso do sistema de saúde brasileiro, sobretudo da cidade de Manaus (AM), determinando o imediato cumprimento dos Tratados Internacionais assumidos em matéria de Direitos Humanos, resguardando o direito à saúde e à vida, garantindo tratamento adequado".
A entidade também requer à comissão a adoção de medidas a fim de compelir o governo a apresentar, entre outras coisas, um plano eficaz para a gestão do sistema de saúde, "assegurar a vida e integridade física dos cidadãos brasileiros, por meio do início imediato da vacinação" e realocar pacientes internados que estejam em situação grave e possam ser transferidos para unidades mais bem equipadas.

Veja Também

Com aglomeração e sem máscara, Bolsonaro inaugura trecho de rodovia na Bahia

O órgão também pede que sejam realizadas avaliações das condições das unidades hospitalares de Manaus, "a fim de serem adotadas providências imediatas para sanar ou diminuir a afronta aos Direitos Humanos e à dignidade da pessoa humana".
Por fim, a OAB pede que a comissão solicite ao governo federal o encaminhamento de cópias de todos os documentos oficiais relacionados a gestão de recursos federais direcionados ao Amazonas.

Veja Também

PCdoB pede que Bolsonaro e Pazuello sejam investigados por crise no Amazonas

Saúde retira do ar app que indicava remédios sem eficácia contra a Covid-19

Se Bolsonaro não mudar postura, relação com EUA deve ser conflituosa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro OAB Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar
Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados