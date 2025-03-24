Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • O que é e como se forma 'buraco' no céu que assustou moradores em Peruíbe
Em São Paulo

O que é e como se forma 'buraco' no céu que assustou moradores em Peruíbe

O buraco é provocado pela formação de nuvens tipo Cirrocumulus ou as Altocumulus. Elas surgem quando há uma camada de água que está em um ponto de super resfriamento.

Publicado em 24 de Março de 2025 às 11:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 mar 2025 às 11:43
Buraco no Céu. fenômeno aconteceu no litoral de São Paulo
Buraco no Céu. fenômeno aconteceu no litoral de São Paulo Crédito: Evelyn Santos/ G1 - Santos
Um "buraco" no céu registrado nos últimos dias em Peruíbe, no litoral paulista, chamou a atenção de moradores. As imagens registradas em redes sociais mostram as nuvens e no meio o retrato de um 'buraco' circular. Existem riscos? Veja a seguir o que diz especialista. Algumas publicações, inclusive, levantaram a possibilidade de se tratar de algum óvni. Conforme especialistas em meteorologia, não se trata de um fenômeno climático, mas de um efeito na atmosfera.

O que é o 'buraco' no céu?

De acordo com Maria Clara Sassaki, especialista em meteorologia e porta-voz da TempoOK, o buraco é provocado pela formação de nuvens tipo Cirrocumulus ou as Altocumulus. Elas surgem quando há uma camada de água que está em um ponto de super resfriamento.

O que pode provocar a formação desse efeito no céu?

Se houver alguma perturbação na atmosfera, as moléculas de água que estão super resfriadas congelam, puxando outras moléculas do lado. Esse gelo cai da nuvem e fica só o buraco.
"Acontece, por exemplo, quando você esquece uma garrafa de água no congelador, aí você lembra e corre para tirar. Quando você abre, a água ainda está líquida e você sente aquele alívio, mas quando você tira a garrafa e o líquido se mexe, tudo o que estava dentro congela de repente", exemplifica Maria Clara.
Ainda de acordo com a especialista, essa perturbação pode ser causada pela passagem de um avião, por exemplo. "Ou uma diferença na temperatura entre massas. Qualquer coisa que altere o ar, pode causar esse congelamento", pontua ela.
Há riscos?
Não. É só o efeito visual mesmo. "Essas nuvens que estão nessa condição não são nuvens de tempestades", acrescenta Maria Clara.

Veja Também

No cinema: Argo apresenta novo empreendimento de 2 quartos em Vila Velha

Estudante de Medicina é preso por tráfico de drogas em motel de Colatina

Homem é preso por ficar nu na frente de vendedora em loja de roupas em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Céu Nuvem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados