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Minas Gerais

Número de mortos identificados em Brumadinho chega a 151

165 pessoas ainda estão desaparecidas.

Publicado em 

09 fev 2019 às 00:01

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 00:01

Equipe encontra mais um corpo em Brumadinho Crédito: REUTERS
O número de mortes identificadas em razão do rompimento da barragem da Vale na cidade mineira de Brumadinho subiu para 151 de um total de 157. Sobram seis pessoas falecidas ainda sem reconhecimento, excetuando os desaparecidos.
A atualização foi divulgada hoje (8) pela Defesa Civil de Minas Gerais, órgão que vem centralizando as estatísticas sobre pessoas atingidas e vitimadas pela tragédia.
No último boletim, divulgado ontem (7), o número de mortos havia chegado a 157. Contudo, restavam 23 vítimas sem identificação. 
Os desaparecidos totalizam 165. Destes, 42 são classificados como da “lista da Vale” (membros da equipe da empresa) e 123 são enquadrados como pessoas da comunidade, como moradores e turistas que estavam no local. Na última atualização eram 182 desaparecidos.
Segundo a Defesa Civil, foram localizadas 393 pessoas. Destas, 224 foram classificadas como da lista da Vale e 169 de outras pessoas, da comunidade e turistas. O número de desabrigados ficou em 138 pessoas que tiveram de sair de seus lares ou porque as casas foram destruídas ou porque as estruturas apresentam riscos.
Duas pessoas permanecem hospitalizadas.

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