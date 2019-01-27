Ônibus com funcionários da Vale ainda não foi retirado da lama

Vista aérea do local destruído pelos rejeitos após o rompimento da barragem da mina do Feijão, situada em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) Crédito: MOISÈS SILVA

O ônibus encontrado soterrado na lama, em Brumadinho, ainda não foi retirado. A informação é que é necessário um maquinário específico. Os bombeiros suspeitam que tenha mais pessoas sem vida no veículo.

No total, 81 famílias estão desabrigadas, segundo o número oficial da Defesa Civil. O Governo de Minas fala em 34 corpos retirados até sábado (26).