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Soterrado

Ônibus com funcionários da Vale ainda não foi retirado da lama

Os bombeiros suspeitam que tenha mais pessoas sem vida no veículo

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 11:22

Publicado em 

27 jan 2019 às 11:22
Vista aérea do local destruído pelos rejeitos após o rompimento da barragem da mina do Feijão, situada em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) Crédito: MOISÈS SILVA
O ônibus encontrado soterrado na lama, em Brumadinho, ainda não foi retirado. A informação é que é necessário um maquinário específico. Os bombeiros suspeitam que tenha mais pessoas sem vida no veículo.
No total, 81 famílias estão desabrigadas, segundo o número oficial da Defesa Civil. O Governo de Minas fala em 34 corpos retirados até sábado (26). 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o espaço aéreo da região afetada pelo rompimento da barragem 1, em Brumadinho, Minas Gerais, está fechado a partir de hoje para aeronaves em geral por determinação da aeronáutica.

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