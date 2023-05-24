Netflix vai cobrar de quem emprestar a própria senha para outra casa no Brasil

A Netflix anunciou que, a partir desta terça-feira (23), vai passar a enviar e-mails cobrando assinantes que compartilham a conta na plataforma para pessoas de outra casa no Brasil. "Sua conta Netflix é para você e para as pessoas que moram com você", sintetiza a empresa no Twitter.

A medida não deve afetar quem estiver usando o próprio login fora de casa, mas busca coibir o compartilhamento de uma mesma conta por pessoas que moram em casas diferentes. Para quem quer vinha fazendo isso, a Netflix possibilita duas opções: transferir o perfil para uma nova assinatura, paga à parte, ou adquirir um acesso de assinante extra por R$ 12,90 por mês.

Logo após o anúncio, usuários utilizaram suas redes para demonstrar desaprovação à nova medida. "Já é caro pra caramba e o catálogo não é tão atraente, e agora ainda metem essa", escreveu Flávia Moreira, influenciadora. "Se eu pago eu compartilho com quem eu quiser, morando na minha casa ou não. Um absurdo isso!", escreveu outra pessoa.