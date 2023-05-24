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R$ 12,90 por mês

Netflix vai cobrar de quem emprestar a própria senha para outra casa no Brasil

A medida não deve afetar quem estiver usando o próprio login fora de casa, mas busca coibir o compartilhamento de uma mesma conta por pessoas que moram em casas diferentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mai 2023 às 05:46

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 05:46

A Netflix anunciou que, a partir desta terça-feira (23), vai passar a enviar e-mails cobrando assinantes que compartilham a conta na plataforma para pessoas de outra casa no Brasil. "Sua conta Netflix é para você e para as pessoas que moram com você", sintetiza a empresa no Twitter.
A medida não deve afetar quem estiver usando o próprio login fora de casa, mas busca coibir o compartilhamento de uma mesma conta por pessoas que moram em casas diferentes. Para quem quer vinha fazendo isso, a Netflix possibilita duas opções: transferir o perfil para uma nova assinatura, paga à parte, ou adquirir um acesso de assinante extra por R$ 12,90 por mês.
Logo após o anúncio, usuários utilizaram suas redes para demonstrar desaprovação à nova medida. "Já é caro pra caramba e o catálogo não é tão atraente, e agora ainda metem essa", escreveu Flávia Moreira, influenciadora. "Se eu pago eu compartilho com quem eu quiser, morando na minha casa ou não. Um absurdo isso!", escreveu outra pessoa.
Ainda em março a gigante do streaming havia anunciado que faria testes no Chile, Costa Rica e Peru para cobrar uma taxa dos assinantes que compartilham sua conta com pessoas que moram em outras residências. A medida surge em meio a concorrência cada vez mais intensa de outras plataformas, como a Disney+.

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