Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 28 milhões

O cartão, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 28 milhões. O sorteio ocorreu na noite desse sábado (24), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Fora as seguintes as seis sorteadas do concurso 2.365 : 01 - 17 - 28 - 37 - 44 – 50.

A quina registrou 40 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar R$ 60.015,09. Já a quadra teve 2.940 vencedores; cada apostador receberá um prêmio de R$ 1.166,47. O próximo concurso, de número 2.366, será realizado na próxima quarta-feira (28).