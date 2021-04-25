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Loteria

Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 28 milhões

Veja as dezenas sorteadas na noite deste sábado (24)

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 09:41

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 abr 2021 às 09:41
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
O cartão, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
Nenhuma aposta acertou o prêmio principal da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 28 milhões. O sorteio ocorreu na noite desse sábado (24), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
Fora as seguintes as seis sorteadas do concurso 2.365 : 01 - 17 - 28 - 37 - 44 – 50.
A quina registrou 40 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar R$ 60.015,09. Já a quadra teve 2.940 vencedores; cada apostador receberá um prêmio de R$ 1.166,47. O próximo concurso, de número 2.366, será realizado na próxima quarta-feira (28).
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O cartão, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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