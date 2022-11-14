Navio colide com ponte Rio-Niterói e via é fechada nos dois sentidos

Um navio se chocou contra a Ponte Rio-Niterói na noite desta segunda-feira (14). O acidente foi registrado por volta das 18h30 e a via foi fechada nos dois sentidos.

A informação foi confirmada pelo Centro de Operações Rio, responsável pelo monitoramento de trânsito na capital fluminense. Imagens do acidente circulam nas redes sociais. Veja:

Segundo o órgão, equipes da Marinha e Capitania dos Portos estavam no local por volta das 19h20. Nesse horário, não havia qualquer previsão para a reabertura da via.

O Centro de Operações informou, ainda, que o bloqueio na ponte causou reflexo nos acessos à via expressa, na Linha Vermelha e na avenida Brasil.

A Ecoponte, empresa responsável pela administração da via, informou que equipes de engenheiros estão trabalhando para resolver a situação.