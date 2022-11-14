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Navio colide com ponte Rio-Niterói e via é fechada nos dois sentidos

Acidente ocorreu na noite desta segunda (14). Segundo o Centro de Operações do Rio, equipes da Marinha e Capitania dos Portos foram ao local e não há previsão de liberação da via
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2022 às 20:14

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 20:14

Um navio se chocou contra a Ponte Rio-Niterói na noite desta segunda-feira (14). O acidente foi registrado por volta das 18h30 e a via foi fechada nos dois sentidos.
A informação foi confirmada pelo Centro de Operações Rio, responsável pelo monitoramento de trânsito na capital fluminense. Imagens do acidente circulam nas redes sociais. Veja:
Segundo o órgão, equipes da Marinha e Capitania dos Portos estavam no local por volta das 19h20. Nesse horário, não havia qualquer previsão para a reabertura da via.
O Centro de Operações informou, ainda, que o bloqueio na ponte causou reflexo nos acessos à via expressa, na Linha Vermelha e na avenida Brasil.
A Ecoponte, empresa responsável pela administração da via, informou que equipes de engenheiros estão trabalhando para resolver a situação.
Não há até o momento informações sobre haver feridos na ocorrência.

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