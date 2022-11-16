Nasa lança missão lunar Artemis 1

A NASA lançou na madrugada desta quarta-feira (16) a missão Artemis 1, primeiro voo do foguete SLS (Space Launch System) com a cápsula Orion, destinada a levar humanos de volta à Lua.
O imponente foguete lunar de última geração decolou da Flórida em seu voo de estreia, uma viagem sem tripulação que inaugura o programa de exploração da agência espacial dos Estados Unidos 50 anos após a última missão lunar Apollo.
O foguete foi lançado em uma explosão de luzes pouco mais de 40 minutos após a abertura da janela de duas horas, às 3h47 (de Brasília). O SLS, de 32 andares, decolou do Kennedy Space Center. Uma multidão de espectadores aplaudiu e gritou durante o lançamento.
A decolagem ocorreu na terceira tentativa de lançamento do foguete multibilionário, após dez semanas marcadas por vários contratempos técnicos, furacões e duas excursões levando a espaçonave de seu hangar para a plataforma de lançamento. A Nasa abortou duas tentativas de lançamento, no fim de agosto e setembro.
Nomeada em homenagem à deusa grega da caça e irmã gêmea de Apolo, a missão Artemis pretende levar astronautas à superfície da lua em 2025.
Doze astronautas caminharam na lua durante seis missões Apollo, de 1969 a 1972, os únicos voos espaciais a colocar humanos na superfície lunar. Mas a Apollo, nascida da corrida espacial EUA-Soviética da era da Guerra Fria, era menos voltada para a ciência do que a Artemis.
A missão envolve levar a cápsula até uma órbita retrógrada distante ao redor da Lua, onde ficará por volta de uma semana, antes de retornar à Terra. A previsão é que o retorno aconteça no dia 11 de dezembro. (Com Reuters)