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Eleições 2020

Não pretendo participar de eleições municipais no 1º turno, diz Bolsonaro

Na publicação, o presidente da República disse que esse assunto foi pauta no café da manhã com o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 10:57

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 10:57

O presidente da República, Jair Bolsonaro
O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (08), em sua conta oficial no Facebook, que não pretende se envolver na disputa em primeiro turno das eleições municipais. "Não pretendo participar das eleições municipais no 1º turno", afirmou. Na publicação, o presidente disse que esse assunto foi pauta no café da manhã com o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo
Devido à pandemia do coronavírus, a votação em primeiro turno para o pleito municipal foi adiada para 15 de novembro, enquanto o segundo turno ficou marcado para o dia 29 de novembro.

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