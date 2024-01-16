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No Rio Grande do Norte

Muro da prefeitura cai após caminhão colidir e mata ex-vereador

O ex-vereador Manoel Quirino da Costa, de 77 anos, foi atingido pelo muro e não resistiu aos ferimentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2024 às 11:25

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 11:25

Um ex-vereador morreu após um muro da prefeitura de Lajes (RN) desabar em cima dele na manhã desta terça-feira (16).
Um ex-vereador morreu após um muro da prefeitura de Lajes (RN) desabar em cima dele na manhã desta terça-feira (16). Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um ex-vereador morreu após um muro da prefeitura de Lajes (RN) desabar em cima dele na manhã desta terça-feira (16).
O ex-vereador Manoel Quirino da Costa, de 77 anos, estava perto do muro quando o acidente aconteceu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. Conhecido como ''Mael Querino'', venceu o pleito de 2016 pelo PDT.
Um caminhão caçamba entrava na garagem da prefeitura quando atingiu o muro. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para averiguar a situação.
A Polícia Civil ouvirá o motorista e as testemunhas. Uma perícia também foi solicitada para investigar o caso.

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