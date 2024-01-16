Muro da prefeitura cai após caminhão colidir e mata ex-vereador

Um ex-vereador morreu após um muro da prefeitura de Lajes (RN) desabar em cima dele na manhã desta terça-feira (16). Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um ex-vereador morreu após um muro da prefeitura de Lajes (RN) desabar em cima dele na manhã desta terça-feira (16).

O ex-vereador Manoel Quirino da Costa, de 77 anos, estava perto do muro quando o acidente aconteceu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. Conhecido como ''Mael Querino'', venceu o pleito de 2016 pelo PDT.

Um caminhão caçamba entrava na garagem da prefeitura quando atingiu o muro. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para averiguar a situação.