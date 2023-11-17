Mulher vai visitar marido preso e descobre pinça esquecida dentro dela Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma pinça foi esquecida por pelo menos dois meses dentro de uma mulher que passou por uma cirurgia em Araçatuba (SP).

A mulher foi submetida a um raio-x após tentar visitar o marido preso e foi constado metal em seu corpo. O exame constatou a presença da pinça na região do útero dela, informou a TV Tem

A mulher fez uma cirurgia na Santa Casa de Araçatuba para retirada de um feto gerado em uma das trompas. A cirurgia ocorreu em setembro deste ano.

A Santa Casa de Araçatuba informou que a paciente passou por um procedimento para retirar a pinça. O órgão afirmou que iniciou uma apuração para esclarecer se a equipe médica seguiu os protocolos da casa e disse que "tomará as medidas necessárias de responsabilização ao final da apuração".