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No Rio de Janeiro

Mulher tem corpo incendiado em estação de trem, e estado é gravíssimo

Vítima precisou passar por uma cirurgia de emergência e segue internada; suspeito fugiu pelos trilhos da estação e ninguém foi preso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2024 às 09:02

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 09:02

Ambulância do Samu/192
Mulher tem corpo incendiado em estação de trem, e estado é gravíssimo Crédito: Divulgação | Sesa
Uma mulher foi atacada por um homem e teve o corpo incendiado em uma plataforma da estação de trem de Augusto Vasconcelos, na zona oeste do Rio, nesta segunda-feira (8).
Estado de saúde da vítima é "gravíssimo". Informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria Municipal de Saúde. Ela está internada no Hospital Municipal Rocha Faria e passou por cirurgia de emergência. No momento, a vítima não tem condições clínicas para transferência para unidade especializada.
O homem que ateou fogo na mulher fugiu pelos trilhos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada para a ocorrência e informou que ao chegar no local a vítima estava sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ninguém foi preso.
Pessoas que estavam na estação no momento do crime registraram o corpo da mulher pegando fogo. Em vídeos publicados nas redes sociais, passageiros gritam: "Pega ele", em referência ao criminoso.
A SuperVia diz que uma equipe chamou os bombeiros e demais autoridades. À reportagem os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 13h55. "Estamos acompanhando de perto a situação. Lamentamos o ocorrido e esperamos a rápida recuperação da vítima", destacou a SuperVia.
O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Diligências estão em andamento para localizar o autor do crime, disse a Polícia Civil.

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