  • Mulher morre atropelada pelo próprio carro em Goiás
Fatalidade

Mulher morre atropelada pelo próprio carro em Goiás

A vítima saiu do carro para empurrá-lo, após o veículo apresentar um problema. Logo depois, o carro, que estava em uma área inclinada, passou por cima da mulher
Agência FolhaPress

13 nov 2023 às 14:20

Vanes Moreira Barbosa morreu atropelada pelo próprio carro em Caldas Novas (GO) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 33 anos morreu atropelada pelo próprio carro em Caldas Novas (GO). Os três filhos dela estavam dentro do veículo no momento do acidente. Vanes Moreira Barbosa saiu do veículo para empurrá-lo quando ele apresentou um problema nesse domingo (12).
O carro, que estava em uma área inclinada, passou por cima da mulher, informaram testemunhas à Polícia Militar. Equipes do Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionadas, tentaram reanimar a mulher, mas constataram a morte dela ainda no local do acidente. Os filhos de Vanes, entre eles um bebê de dois meses, não precisaram de atendimento médico. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Veja Também

Moto bate em carro, motociclista cai e acaba atropelada por caminhão no ES

Jovem morre atropelada por moto na BR 101 em Jaguaré

Funcionária de escola é atropelada em frente ao trabalho em Cachoeiro

