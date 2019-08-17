Mulher mantém 50 gatos em condições de maus-tratos em São Paulo

Um dos gatos que estavam com mulher acusada de maus-tratos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma contadora de 57 anos foi multada em R$ 150 mil por manter 50 gatos na casa sem comida, água e em péssimas condições de higiene. O flagrante ocorreu por volta das 10h desta sexta-feira (16), na Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista, em São Paulo

Polícia Militar foi acionada para atender, a princípio, a uma denúncia de canil clandestino. Porém, chegando ao endereço constatou que na residência eram mantidos os gatos, além de um jabuti e um cachorro vira-lata de porte médio. Por conta disso, a 1º Delegacia de Proteção Animal foi acionada.

Segundo a chefia de investigações da delegacia especializada, os animais eram mantidos no quintal da casa. "Não havia água e comida. O espaço também estava repleto de fezes. O mau cheiro pôde ser sentido da rua quando chegamos", disse um investigador, que pediu para não ter o nome revelado.

O policial acrescentou que alguns animais apresentavam sinais de esporotricose (micose provocada por fungos), anemia e pulgas.

A acusada, segundo a polícia, trouxe os animais do Rio de Janeiro , de onde se mudou recentemente para São Paulo por causa de problemas financeiros. "Mas ela também pegou alguns animais da rua, segundo vizinhos nos informaram", afirmou o policial civil