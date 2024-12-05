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Viralizou

Mulher intimida passageira que não quis trocar de assento com criança em avião; vídeo

Passageira filmou a outra, e pediu que a filha postasse no TikTok, após gravação viralizar, a mulher filmada ganhou mais de 2  milhões de seguidores

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 06:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2024 às 06:55

Correção

09/12/2024 - 7:30
Após a publicação desta reportagem, o Fantástico, da TV Globo, ouviu os envolvidos no caso e revelou que a autora do vídeo não foi a mãe, mas outra mulher que não tem qualquer parentesco com a passageira, tampouco com a criança que estava chorando. Apesar da reviravolta, o entendimento de especialistas é o mesmo: cabe indenização por dano moral e há espaço para condenações por difamação e injúria. O título e o texto foram corrigidos.
Uma mulher causou um tumulto em um avião após uma passageira, que seguia na janela, se recusar a trocar de assento com uma criança que estava chorando. Um vídeo viralizou nas redes sociais na quarta-feira (4). O Fantástico de domingo (8) falou com todas as partes envolvidas no caso, inclusive Eluciana Cardoso, a passageira que gravou o vídeo. A reportagem revelou que a autora do vídeo não é a mãe da criança, conforme informado inicialmente.
O vídeo da confusão no voo, que saía do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Confins, em Belo Horizonte, dominou as redes sociais. No áudio da gravação, a criança está chorando e a mulher, que não é a mãe da criança, acusa a passageira de não ter empatia. "Ela não quis trocar com a criança que está nervosa. Só porque não quer trocar de lugar. Perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Se ela tivesse algum problema, a gente entenderia. Você não tem empatia com as pessoas", dizia a dona do vídeo.
Eluciana Cardoso, autora do vídeo dentro do avião
Eluciana Cardoso, autora do vídeo dentro do avião Crédito: Reprodução | Fantástico
A passageira questiona se está sendo gravada, mas evita discutir com a mulher, encosta a cabeça na janela, coloca o fone de ouvido e fecha os olhos. A autora do vídeo foi identificada como Eluciana Cardoso (acima). A mãe da criança, Aline Rizzo, foi muito criticada por pessoas que acreditavam que era dela a autoria do vídeo.
O vídeo foi postado na conta da filha da Eluciana Cardoso. No X (antigo Twitter) o assunto foi um dos mais comentados na quarta-feira. "A moça está mais do que certa. Ela pagou por um lugar na janela e não tem obrigação nenhuma de ceder por causa de criança mimada", comentou um dos usuários.

Como tudo aconteceu

A mãe da criança, Aline Rizzo, foi muito criticada por pessoas que acreditavam que era dela a autoria do vídeo. Segundo Aline, que viajava com mais sete pessoas (incluindo seus três filhos), eles foram os primeiros a embarcar. Enquanto ela acomodava o filho cadeirante, o outro, de 4 anos, seguiu em frente e se sentou ao lado da avó, na janela que a Jeniffer havia comprado.
Aline Rizzo, mãe da criança que chorou e pediu a troca do assento
Aline Rizzo, mãe da criança que chorou antes do voo Crédito: Reprodução | Fantástico
A criança queria ficar perto da avó, mas acabou saindo com a mãe e sentando no assento da janela do lado oposto, dizendo que queria voltar. Depois que a aeromoça pediu para que todos colocassem o cinto, o filho de Aline começou a chorar e gritar.
Nesse momento, alguns passageiros começaram a comentar sobre a situação, incluindo Eluciana, que decidiu conversar com Jeniffer. Foi neste momento que o vídeo foi gravado. Eluciana enviou o vídeo para a filha dela, Marianna, de 23 anos, que publicou o vídeo. Ela afirma que tentou esconder o rosto de Jeniffer, mas não conseguiu e só percebeu o erro horas mais tarde, quando o vídeo já tinha viralizado.

Passageira se pronuncia após polêmica

Em entrevista à TV Globo, Jennifer Castro relatou que foi constrangida pela autora do vídeo e que não recebeu apoio da companhia aérea. A briga continua na Justiça. Segundo a advogada da passageira, ela pretende processar as pessoas por trás do vídeo pelos crimes de difamação e injúria.

O que diz a companhia aérea

Em nota enviada ao Fantástico, a companhia aérea Gol disse que a tripulação do voo não foi acionada, nem identificou qualquer intercorrência que pudesse trazer riscos à segurança operacional. A companhia ressaltou que trocas de assento são feitas apenas em casos específicos, que envolvam as saídas de emergência ou questões de segurança operacional.

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