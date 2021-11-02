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Chuva

Mulher é resgatada em cima de carro em avenida alagada na Grande BH

Ela foi resgatada pelos bombeiros depois de subir em cima do veículo, que ficou completamente coberto pela água
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2021 às 17:12

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 17:12

Uma mulher viveu momentos de apreensão depois de ficar presa em seu carro em uma avenida alagada em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi resgatada pelos bombeiros depois de subir em cima do veículo, que ficou completamente coberto pela água.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrê-la na noite de segunda-feira (1º), quando o veículo era arrastado pela correnteza de água que havia alagado a avenida Tereza Cristina. Na ocasião, a região foi atingida por fortes chuvas que provocaram diversos pontos de alagamento.
No local onde a mulher estava, a água subiu rapidamente. Segundo os bombeiros, ela conseguiu sair pela janela do carro e subir no veículo até a chegada do resgate. Imagens cedidas pelos bombeiros mostram a mulher tentando se equilibrar no local em meio à força da água.
Após o resgate, a mulher foi levada ao hospital pois havia ingerido muita água. Ela passa bem.
Em Belo Horizonte, os bairros mais afetados pela chuva foram Betânia, Mangueiras, Independência e Novo das Indústrias. Sete Lagoas, Ribeirão das Neves, Betim e Contagem, municípios da Grande BH, também registraram alagamentos.

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