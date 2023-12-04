Mulher é presa após sequestrar bebê de 3 meses em São Paulo

Polícia / sirene Crédito: Pixabay

Uma mulher de 27 anos foi presa após sequestrar uma bebê de 3 meses em São Paulo.

O desaparecimento da criança foi registrado no sábado (2). A mãe dela contou à polícia que estava na frente de casa enquanto a bebê dormia e não a encontrou quando voltou.

Ela apontou a filha de uma vizinha como suspeita do rapto. A mulher tinha se mudado recentemente e, pouco antes de voltar a viver com a mãe, estava em situação de rua, relatou a mãe da bebê à polícia.

A suspeita foi encontrada com a bebê sob um viaduto na avenida Alcântara Machado, no Brás, na manhã de ontem. Ela foi presa por uma equipe da Polícia Militar.

Ela foi presa em flagrante por sequestro e cárcere privado. O caso foi registrado no 8º DP do Brás.