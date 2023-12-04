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Desespero

Mulher é presa após sequestrar bebê de 3 meses em São Paulo

Mãe da criança contou à polícia que a suspeita é filha de uma vizinha que havia se mudado recentemente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 dez 2023 às 11:41

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 11:41

Polícia / sirene
Polícia / sirene Crédito: Pixabay
Uma mulher de 27 anos foi presa após sequestrar uma bebê de 3 meses em São Paulo.
O desaparecimento da criança foi registrado no sábado (2). A mãe dela contou à polícia que estava na frente de casa enquanto a bebê dormia e não a encontrou quando voltou.
Ela apontou a filha de uma vizinha como suspeita do rapto. A mulher tinha se mudado recentemente e, pouco antes de voltar a viver com a mãe, estava em situação de rua, relatou a mãe da bebê à polícia.
A suspeita foi encontrada com a bebê sob um viaduto na avenida Alcântara Machado, no Brás, na manhã de ontem. Ela foi presa por uma equipe da Polícia Militar.
Ela foi presa em flagrante por sequestro e cárcere privado. O caso foi registrado no 8º DP do Brás.
A suspeita passará por audiência de custódia na tarde de hoje, informou O TJSP.

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