Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher é presa após furtar 1,5 mil em cosméticos de salão de beleza
Em São Paulo

Mulher é presa após furtar 1,5 mil em cosméticos de salão de beleza

A suspeita era foragida do sistema prisional e foi detida com dois secadores profissionais e uma maleta de maquiagem

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 09:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 abr 2023 às 09:59
A suspeita estava com diversos produtos cosméticos e perfumes envoltos por uma coberta
A suspeita estava com diversos produtos cosméticos e perfumes envoltos por uma coberta Crédito: Divulgação/PMSP
Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (27) depois de roubar produtos, avaliados em R$ 1,5 mil, de um salão de beleza, no bairro de Vila Mariana (SP).
A suspeita estava em posse de dois secadores profissionais e uma maleta de maquiagem. Próximo ao local do furto, também foram encontrados produtos cosméticos e perfumes envoltos em uma coberta.
A proprietária do salão reconheceu seus pertences e a mulher foi detida pelo 17º Distrito Policial, informou a Polícia Militar de São Paulo.
Ela era foragida do sistema prisional e deveria estar cumprindo pena pelo crime de roubo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Furto Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados