Mulher é presa após furtar 1,5 mil em cosméticos de salão de beleza

A suspeita estava com diversos produtos cosméticos e perfumes envoltos por uma coberta Crédito: Divulgação/PMSP

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (27) depois de roubar produtos, avaliados em R$ 1,5 mil, de um salão de beleza, no bairro de Vila Mariana (SP).

A suspeita estava em posse de dois secadores profissionais e uma maleta de maquiagem. Próximo ao local do furto, também foram encontrados produtos cosméticos e perfumes envoltos em uma coberta.

A proprietária do salão reconheceu seus pertences e a mulher foi detida pelo 17º Distrito Policial, informou a Polícia Militar de São Paulo.